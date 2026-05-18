الغنام يلحق بالنجار والبوعينين

رفع سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، عدد ضحايا الرباط الصليبي إلى 9 خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

وتشكل حصة النصر النصيب الأكبر بواقع 3 لاعبين بعد إصابة الغنام الذي انضم إلى راغد النجار ومبارك البوعينين حارسي المرمى.

وتضرر نيوم بواقع لاعبين هما البولندي مارسين بولكا حارس المرمى، وعباس الحسن.

وفقد الاتحاد المالي محمدو دومبيا، وغيّب الرباط وليد الأحمد، وأكمل القائمة محمد حربوش لاعب الشباب، ومحمد الكنيدري لاعب النجمة.

وأعلن النصر عن تعرض الغنام إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة جامبا أوساكا الياباني التي خسرها الأصفر 0ـ1 السبت الماضي لحساب نهائي دوري أبطال آسيا2، وفق ما كشفه النادي العاصمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الإثنين.

وأوضح النادي العاصمي في تغريدته أن الجهاز الطبي يعمل حاليًا على متابعة حالة اللاعب، إضافة إلى تحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي اللذين يحتاجهما من أجل العودة إلى المستطيل الأخضر.

وتأكد غياب الغنام عن مواجهة ضمك المقبلة ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك الخميس.

وكانت «الرياضية» نقلت عصر الإثنين عن مصادرها الخاصة أن الفحوصات أظهرت احتمالية تعرض الغنام لقطع جزئي في الرباط المتصالب الأمامي.

وانضم الغنام إلى القطب العاصمي في صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة 5 مواسم، وفي أكتوبر 2023 مددت إدارة النادي عقد اللاعب حتى 2028.

وارتدى الغنام القميص الأصفر في 292 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 42، وفي الموسم الجاري شارك في 45 مباراة بمجموع يصل إلى 2441 دقيقة، لم يسجل، وصنع هدفين، ونال 5 بطاقات صفراء.