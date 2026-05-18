«ويمبلدون».. بولتون تتنحّى عن رئاسة التنس

أعلن نادي عموم إنجلترا للتنس، الذي يُنظِّم بطولة ويمبلدون، الإثنين، أن سالي ​بولتون، أوَّل امرأةٍ تتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي، ستتنحَّى عن منصبها عقب نهاية دورة العام الجاري، المقرَّرة يوليو المقبل.

وكانت بولتون، الرئيس التنفيذي السابق لناديي ويجان وأوريل للرجبي، حلَّت بدلًا من ريتشارد ‌لويس ‌عامَ 2020 عندما ​غادر الأخير ‌منصبه ⁠بعد فترةٍ ​استمرَّت ثمانية ⁠أعوامٍ.

وخلال فترة ولايتها، التي امتدَّت ستة أعوامٍ، أشرفت بولتون على عودة «ويمبلدون» بأمانٍ إلى جدول المنافسات بعد التوقف الذي تسبَّبت فيه جائحة كورونا، ودعمت لاحقًا تطوير الرؤية طويلة ⁠المدى للنادي لتوسيع المنشآت.

وقالت سالي، التي ‌أجرت أيضًا ‌عديدًا من التغييرات الهيكلية على ​جدول البطولات ‌الأربع الكبرى، بما في ذلك التحوُّل ‌إلى تنظيم البطولة على مدار 14 يومًا: إنها تشرَّفت بشغل المنصب.

وأضافت: «فخورةٌ بما حققناه معًا، لا سيما إعادة البطولة ‌بعد الجائحة، ورسم مسارٍ واضحٍ للمستقبل».

وتابعت: «نادي عموم إنجلترا مؤسسةٌ ⁠عريقةٌ، ⁠وأتطلَّع إلى رؤيتها تستمر في الازدهار في الأعوام المقبلة».

وتأتي مغادرة بولتون في وقتٍ يكثف فيه أبرز لاعبي ولاعبات التنس الضغوط على منظِّمي البطولات الأربع الكبرى للمطالبة بمكافآتٍ ماليةٍ أكبر.

وذكر نادي عموم إنجلترا، أن تفاصيل خليفة بولتون سيُعلن عنها في الوقت المناسب.

وتُنظَّم بطولة ويمبلدون خلال الفترة ​من 29 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.