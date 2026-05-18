كومان جاهز.. والخيبري والعمري يقتربان

أظهر الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزيةً تامةً لبدء مواجهة ضمك، الخميس، في ختام جولات دوري روشن السعودي، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

واستأنف النصر تدريباته، مساء الإثنين، بعد يوم راحةٍ أعقب مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسِرها الفريق 0ـ1، السبت في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

واكتفى اللاعبون الذين بدؤوا النهائي بتمارينَ استرجاعيةٍ داخل النادي الصحي. وأدَّى الباقون، باستثناء المصابين، تدريبًا اعتياديًّا، بدنيًّا فنيًّا، شارك فيه كومان، الذي دخل بديلًا أمام أوساكا دون أن يكون جاهزًا بنسبة 100% بعد إصابته الأخيرة، حسبما ذكر مُدرِّبه البرتغالي جورجي جيسوس بعد المباراة.

ووفق المصادر، اكتملت جاهزية الفرنسي، وأصبح مؤهَّلًا لبدء مباراة ضمك على ملعب «الأول بارك».

وأفادت المصادر ذاتها بأداء المدافع عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط، تمارينَ لياقيةً بمعزلٍ عن التدريب الجماعي الذي غابا عنه بسبب إصابتيهما الأخيرتين.

وحرمت الإصابتان اللاعبَين من خوض النهائي القاري، فيما تُرجِّح المصادر عودتهما إلى الفريق خلال اليومين المقبلين، مُستبعِدةً في الوقت ذاته عودةً سريعةً للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، الذي حرمته الإصابة من النهائي.

وواصل بروزوفيتش تنفيذ الجلسات العلاجية في عيادة النادي، داخل مركز «دار النصر» الذي يحتضن تحضيرات «الأصفر».

ومن أجل حسم لقب الدوري، تحتاج كتيبة جيسوس، متصدّرة الترتيب برصيد 83 نقطة، إلى الفوز على ضمك، الذي يكافح بدوره لتفادي الهبوط ويبحث عن نقطة وحيدة تضمن له البقاء.