جوارديولا: سيتي لن يستسلم حتى النهاية

أبدى الإسباني يبي جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، تمسكه بحظوظهم في الفوز بلقب الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، والذي سيواجه اليوم بيرنلي، ويحتاج الفريق لتعثر منافسه بالخسارة أو التعادل قبل نهاية الموسم بجولتين.

وقاد جوارديولا قاد فريقه الموسم الجاري للتتويج بكأسي الاتحاد على حساب تشيلسي السبت الماضي، ورابطة الأندية المحترفة أمام أرسنال.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحافية الإثنين: «الأهم هو الوصول إلى النهاية بخيارات متعددة.. كل ما نريده هو أن نكون مع جماهيرنا في المباراة الأخيرة لنحاول القتال، لتمديد هذه الأيام الأربعة أو الخمسة الأخيرة علينا الفوز على بورنموث».

وتابع: «إنها بطولة مختلفة، لكن من الأفضل السفر إلى بورنموث بشعور الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بدلًا من العكس».

وأوضح مدرب سيتي: «ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث، لذا علينا الذهاب إلى بورنموث لتحقيق الفوز».