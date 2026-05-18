دي زيربي: مهمة الإنقاذ لم تنته.. ونقطة تصنع الفرق

أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن مهمة الإنقاذ التي يقودها لتفادي الهبوط لم تكتمل بعد، وأن عليهم حصد النقاط فيما تبقى من الموسم.

يبدو مشوار توتنام هوتسبير نحو البقاء في الدوري الممتاز فجأة أقل خطورة مع توجهه إلى ملعب «ستامفورد بريدج» لمواجهة تشيلسي الثلاثاء، لحساب الجولة قبل الأخيرة.

وأشرف المدرب الإيطالي على تحسن النتائج منذ تعيينه في مارس الماضي، حيث حصد توتنام ثماني نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة ليخرج من منطقة الهبوط الثلاثية.

وتعني خسارة وست هام يونايتد 3-1 أمام نيوكاسل يونايتد الأحد أن توتنام سيضمن بقاءه حسابيًا لتفادي أول هبوط له منذ عام 1977 إذا حصد نقطتين من مباراتيه الأخيرتين، أمام تشيلسي وعلى ملعبه ضد إيفرتون.

وحتى التعادل أمام تشيلسي سيضمن لتوتنام البقاء بشكل شبه مؤكد، لأنه سيرفع الفارق بينه وبين وست هام إلى ثلاث نقاط قبل جولة واحدة على النهاية، مع تفوقه الكبير في فارق الأهداف.

وقال دي زيربي للصحافيين في مقر تدريبات توتنام الإثنين: «الآن يتعين علينا تحقيق الهدف وضمان نتيجة أخرى. يجب أن نلعب مباراتين إضافيتين».

وأضاف: «الأمر لم ينته بعد. يجب أن نحصد نقاطًا، وخاصة في هذه المسابقة، فحصد نقطة واحدة يتطلب القتال واللعب بشكل جيد للغاية».

وتابع: «يجب أن نحافظ على تركيزنا في المباراة، وبعدها يمكننا الإجابة في مؤتمر صحافي كبير عما حدث من أخطاء الموسم الجاري. الآن ليس الوقت المناسب».

وسيكون بمقدور دي زيربي الاعتماد على حارس المرمى الأساسي الإيطالي جوليلمو فيكاريو مجددًا في المباراتين المتبقيتين، رغم أنه ألمح إلى أنه سيبقى وفيًا لأنتونين كينسكي.

ويمكن لصانع اللعب جيمس ماديسون أيضًا المشاركة لدقائق بعد عودته من مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، لكن المهاجم دومينيك سولانكي سيغيب عن اللقاء.

ورغم أن توتنام، صاحب المركز 17، بات الآن على أعتاب ضمان البقاء، فإن الجماهير لا تزال حذرة بالنظر إلى سجله السيئ للغاية خارج ملعبه أمام تشيلسي.

ففي آخر 35 زيارة في الدوري إلى ستامفورد بريدج، حقق توتنام فوزًا واحدًا، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 23 مواجهة، بما في ذلك المباراة الشهيرة التي عرفت باسم «معركة الجسر» 2016 عندما أنهى التعادل 2-2 آمال توتنام في الفوز بلقب الدوري الممتاز ومنحه لليستر سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب بعد موسم مخيب للآمال، لكنه لا يزال يملك فرصة ضئيلة للتأهل إلى المسابقات الأوروبية.

ووصف دي زيربي ملعب «ستامفورد بريدج» بالصعب، وقال: «إنه ملعب قوي لأن لاعبي تشيلسي في آخر 20 إلى 25 موسمًا كانوا رائعين فيه.. لكن الغد مباراة جديدة».

وأضاف: «لقد لعبوا قبل يومين في نهائي كأس الاتحاد بشكل جيد للغاية. ربما لم يستحقوا الخسارة. إنها مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لكننا نملك الجودة الكافية وعلينا إظهار هذه الجودة بالعقلية والروح الصحيحتين».