موسلي يُدرّب بيليكانز

أعلن نادي نيو أورلينز بيليكانز، المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الإثنين، تعيين جمال موسلي مدربًا جديدًا، ليكمل عودته السريعة إلى «إن بي إيه» بعد أسبوعين فقط من إقالته من أورلاندو ماجيك.

وأقيل موسلي من أورلاندو في 4 مايو الجاري عقب خروج الفريق من الدور الأول للأدوار الإقصائية أمام ديترويت بيستونز، قبل أن يوقّع عقدًا لمدة خمسة أعوام مع نيو أورلينز، بحسب تقارير.

وقالت جايل بنسون، مالكة بيليكانز، في بيان: «يسعدنا أن نرحّب بجمال وعائلته في نيو أورلينز».

وأضافت: «جمال فائز مُجرَّب، ويجلب النوع من القيادة والمساءلة والرؤية اللازمة لدفع نادينا إلى الأمام».

من جهته، قال جو دوماز نائب، الرئيس التنفيذي لبيليكانز، إن سجل موسلي في صقل المواهب الشابة جعله خيارًا بديهيًا لنيو أورلينز.

وينضم موسلي إلى بيليكانز بعد أن أمضى خمسة مواسم في أورلاندو، ساهم خلالها في قيادة ماجيك إلى ثلاث مشاركات متتالية في الأدوار الإقصائية.

وقبل ذلك، قضى سبعة مواسم مساعدًا للمدرب في دالاس مافريكس، حيث ساعد الفريق على بلوغ الأدوار النهائية في أربع مناسبات.