الثلاثاء.. ختام مسابقة جائزة شعر المحاورة والنظم

يرعى سعد السليم، محافظ عنيزة، الثلاثاء، الحفل الختامي لمسابقة جائزة الإبداع لشعر المحاورة والنظم في نسختها الثالثة، على مسرح مركز الملك فهد الحضاري، بتنظيم من جمعية النخبة الثقافية والأدبية في المحافظة.

وتشهد الليلة لتتويج الفائزين بـ«بيرق شاعر الإبداع» في موسمه الثالث، وسط تنافس تاريخي جمع نخبة من أبرز المواهب في عالم شعر النظم والمحاورة.

وتأتي الليلة الختامية تتويجًا لرحلة طويلة من التصفيات المكثفة التي أشرفت عليها لجان تحكيم متخصصة تضم كبار الشعراء، وشهدت هذه النسخة إقبالًا استثنائيًا من الشعراء من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج، حيث رصدت الجمعية للمراكز الأولى جوائز مالية ضخمة ومحفزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.7 مليون ريال سعودي.

وبدوره، أكد ملفي الميزاني، المدير التنفيذي والمشرف العام على المسابقة، أن مسابقة «شاعر الإبداع» في موسمها الثالث لم تعد مجرد منصة للتنافس، بل تحولت إلى تظاهرة ثقافية وطنية كبرى تحتفي بالهوية والعمق الأدبي للسعودية، وأن الإقبال الهائل الذي شهدناه منذ مراحل الفرز الأولى يعكس الشغف الكبير بموروثنا الأدبي الأصيل.

وقال: «الهدف الأساسي الذي انطلقت من أجله هذه المسابقة بجمعية النخبة هو صون الموروث الأدبي والشعبي، واكتشاف جيل جديد يحمل راية الإبداع في شعري النظم والمحاورة».