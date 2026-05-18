الهلال يعود قبل المهمة الأخيرة

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الإثنين، على ملعبه في الرياض بعدما منح المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي اللاعبين راحةً ليومٍ واحدٍ عقِب الفوز 2ـ0 على نيوم، السبت، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وركَّزت الحصة التدريبية على جوانبَ فنيةٍ، وأخرى بدنيَّةٍ في مستهل الاستعداد لمواجهة الفيحاء، الخميس، في المجمعة، ضمن الجولة الـ 34، خاتمة موسم الدوري والمُحدِّدة لهوية البطل وسطَ تنافسٍ حتى الأمتار الأخيرة بين النصر، متصدر الترتيب، وملاحقه الأزرق.

وحسبَ مصادر «الرياضية»، استدعى إنزاجي إلى الحصة عددًا من عناصر فريق درجة الشباب في النادي، لتعويض غياب بعض لاعبي الفريق الأول بسبب الإصابات. وشارك كذلك المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، والمدافع الإسباني بابلو ماري على الرغم من استبعادهما من القائمة المحلية منذ فبراير الماضي.

ويحتل «الأزرق» المركز الثاني في جدول الترتيب متأخرًا بنقطتين عن النصر، الذي يواجه ضمك الخميس في الرياض.

وللحصول على اللقب، تحتاج كتيبة إنزاجي إلى الفوز على الفيحاء مع انتظار تعثُّر النصر على أرضه، بالتعادل أو الخسارة.