العلا يطيح بالعروبة وينافس الدرعية على الصعود

ضرب فريق العلا الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره الدرعية في موقعة التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري روشن السعودي، بعد فوزه للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري على منافسه العروبة بنتيجة 2ـ1، الإثنين، لحساب نصف نهائي مرحلة الملحق «البلاي أوف» من دوري يلو.

وكان الملمح الأبرز في المباراة، التي استضافها ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، معقل العلا، هو إثارة الوقت بدل الضائع، الذي شهد جميع الأهداف.

وخلال الوقت البديل من الوقت الأصلي تقدم العروبة، وتعادل العلا، فيما أحرز صاحب الأرض هدف الانتصار في الدقائق المتأخرة ذاتها من الشوط الإضافي الأول.

وسجّل العروبة هدفه في أولى دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني الأصلي، عن طريق المهاجم النيجيري سيميون نوانكو «سيمي».

ولم يستطع الفريق الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، وتلقى هدفًا قاتلًا في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل ذاته بتوقيع البرازيلي دانيلو باربوسا، لاعب وسط العلا، لتتمدد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي خامس دقائق الوقت البديل من الشوط الإضافي الأول، أحرز المهاجم عبد الفتاح آدم، الذي دخل أواخر الوقت الأصلي، هدف الفوز للفريق المكنى بـ «النمور العربية».

وتأهل العلا لمواجهة الدرعية، السبت المقبل، في موقعة نهائي «البلاي أوف» الذي سيحصل الفائز بها على ثالث وآخر بطاقات التأهل إلى «روشن».

وحجز فريقا أبها والفيصلي أول بطاقتين بعد احتلالهما صدارة ووصافة «يلو»، تاركين التنافس على المقعد الثالث للدرعية والعلا والعروبة والجبلين، أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس، عبر ملحق «البلاي أوف».

وفي نصف نهائي الملحق، استطاع الدرعية تجاوز الجبلين بالفوز 3ـ0، فيما تخطى العلا منافسه العروبة بنتيجة 2ـ1.

وقبل مرحلة «البلاي أوف»، تواجه الفريقان في الدوري مرتين، وفاز العلا 1ـ0 ذهابًا، و3ـ1 إيابًا، ولم يستطع العروبة كسر تفوق منافسه، وخسر أمامه للمرة الثالثة، وتركه يتأهل لملاقاة الدرعية على بطاقة الصعود.