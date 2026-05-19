9 ملايين سقف رواتب لاعبي السلة السعوديين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، الإثنين، عن تطبيق سقف للرواتب والعقود الخاصة باللاعبين السعوديين، بهدف تنظيم سوق التعاقدات وتعزيز الاستدامة المالية والعدالة التنافسية بين الأندية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة السلة على منصة «إكس» تم تحديد سقف الرواتب الإجمالي للاعبين السعوديين في موسمي 2026-2027 و2027-2028 بمبلغ 9 ملايين ريال لمجموع الموسمين، فيما سيكون السقف السنوي ابتداءً من موسم 2028-2029 مبلغ 4 ملايين ريال لكل موسم رياضي.

وأوضح الاتحاد أن اللاعبين الصاعدين مستثنون من السقف في أول عقد لهم، بشرط المشاركة في الفئات السنية لثلاثة مواسم متتالية، على ألا تتجاوز مدة العقد الأول خمسة أعوام.

ويتضمن السقف المالي الراتب الأساسي والمكافآت الثابتة والمزايا العينية وأي مبالغ أخرى متفق عليها، بينما لا تُحتسب مكافآت الفوز غير المضمونة وبدل السكن حتى 40 ألف ريال وبدل المواصلات حتى 25 ألف ريال.

كما شملت أبرز اشتراطات العقود أن تكون التعاقدات مباشرة بين النادي واللاعب فقط، مع إلزامية تسجيل جميع العقود لدى الاتحاد، وألا تتجاوز عمولة الوسيط 10 في المئة، فيما لا يجوز أن يتخطى عقد اللاعب الواحد 35 في المئة من إجمالي السقف.

وأشار الاتحاد إلى فرض عقوبات على المخالفين، تشمل الغرامات المالية وإيقاف تسجيل اللاعبين، إضافة إلى إيقاف اللاعب أو تخفيض السقف في بعض الحالات، خاصةً عند إخفاء العقود أو التحايل أو تجاوز السقف المحدد.