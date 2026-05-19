بعد 13 شهرا.. نهائي جديد بين العلا والدرعية

تجمع مباراة نهائية بين فريق الدرعية الأول لكرة القدم ونظيره العلا للعام الثاني على التوالي.

ويتواجه الفريقان، السبت المقبل، في نهائي مرحلة ملحق التأهل من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى «البلاي أوف».

وفاز الدرعية على الجبلين 3ـ0، والعلا على العروبة 2ـ1 في نصف النهائي، مساء الإثنين، وبلغا موقعة التأهل لدوري روشن السعودي.

وقبل نحو 13 شهرًا، تواجه الفريقان ذاتهما في مباراة نهائية لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية، بعد تصدرهما مجموعتي المسابقة ونيلهما بطاقتي التأهل إلى «يلو».

وجرت المباراة في 14 أبريل 2025 على ملعب «الأول بارك» وحسمها الدرعية بهدف نظيف سجّله المهاجم المالي موسى ماريجا.

وخاض الفريقان منافسات دوري يلو، وأنهى الدرعية المسابقة ثالثًا، وخلفه الشعلة رابعًا، لينتقلا إلى الملحق، تاركين بطاقتي التأهل المباشر لـ «روشن» إلى أبها والفيصلي.

واستطاع الفريقان عبور عقبتي الجبلين والعروبة، وضربا موعدًا جديدًا في مباراة نهائية للعام الثاني على التوالي.