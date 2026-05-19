جوارديولا يودع بحافلة مكشوفة

يستعدُّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتنظيم حفلٍ يليق بالمسيرة الأسطورية للمدرب بيب جوارديولا مع الفريق الأول لكرة القدم، إذ سيرحل الإسباني بنهاية الموسم الجاري بعد عشرة أعوامٍ زاخرةٍ بالألقاب، نقلت «السماوي» من المحلية إلى العالمية.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، الإثنين، عن أن جوارديولا سيُسدل الستار على مشواره، الأحد المقبل، بعد نهاية المباراة أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد عقب قيادته الفريق إلى 20 لقبًا، ستَّةٌ منها في الدوري الممتاز، ولقبٌ تاريخي لدوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة، أن سيتي ربما أبلغ شركاءه من الرعاة بأن الإعلان عن رحيل جوارديولا بات وشيكًا، وهو أمرٌ كان معروفًا على نطاقٍ واسعٍ بين بعض المقرَّبين من المدرب.

وذكرت أن الخبرَ من المتوقَّع تأكيده في وقتٍ ما الأحد، وهو الوقت المناسب للاحتفال بتأثير جوارديولا المذهل في كرة القدم الإنجليزية من خلال تنظيم موكبٍ احتفالي بحافلةٍ مكشوفةٍ اليوم التالي لمباراة أستون فيلا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للعرض ستبدأ من الحي الشمالي في مانشستر، عبر حافلةٍ مكشوفةٍ، الساعة الـ 04:00 مساءً، وتنتهي بقاعة استقبال كولين بيل في ملعب الاتحاد بعد ساعةٍ.

وكانت مغادرة جوارديولا مقاعد بدلاء سيتي بنهاية الموسم متداولةً بشكلٍ كبيرٍ طوال أشهرٍ عدة على الرغم من أن عقده ينتهي في 2027، وهو ما قد يُبقيه في النادي بشكلٍ أو بآخر.

ويُعدُّ الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي قاد تشيلسي في آخر مهامه، أقرب المرشحين لخلافة جوارديولا، إلى جانب البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب تحت قيادة الإسباني في سيتي.

وعلى الرغم من الأداء المتذبذب الذي قدَّمه سيتي الموسم الجاري إلا أنه استطاع الفوز بكأسَي الرابطة والاتحاد على حساب أرسنال وتشيلسي، ولايزال ينافس على لقب الدوري الممتاز. وسيحلُّ الفريق ضيفًا على بورنموث، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 37 قبل الأخيرة.