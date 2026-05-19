لجنة الحكام تعتذر.. هدف كونيا في نوتنجهام غير شرعي

اعتذرت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، الإثنين، لنادي نوتنجهام فورست بعد احتساب هدف غير شرعي في مرمى فريقه الأول لكرة القدم، الأحد، في مباراته أمام مانشستر يونايتد لحساب الجولة الـ 36 للدوري الممتاز.

وأوضحت اللجنة أن هدف يونايتد الذي سجله ماتيوس كونيا في الفوز 3ـ2 كان يجب إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد.

وتواصلت اللجنة مع النادي للاعتراف بوقوع خطأ من جانب الحكم مايكل سالزبوري، الذي ألغى توصية حكم الفيديو المساعد بعد استدعائه لمراجعة الشاشة الجانبية في الملعب إثر اصطدام الكرة بذراع برايان مبيومو.

ورأى حكم الفيديو المساعد أن مبيومو سيطر على الكرة بين ذراعه وجسده قبل أن تُرد تسديدته وتصل إلى قدمي كونيا، لكن سالزبوري رأى أن التلامس كان غير متعمد وأيَّد قراره الأصلي باحتساب الهدف الذي منح يونايتد التقدم 2ـ1.

وقال فيتور بيريرا، مدرب فورست المحبط، في مؤتمر صحافي عقب المباراة إن القواعد بحاجة إلى أن تكون أكثر وضوحًا.

وأضاف: «بالنسبة لي، كانت لمسة يد واضحة للغاية. من المحزن عدم إلغاء الهدف. وفي رأيي، كان هذا القرار هو الذي حسم نتيجة المباراة».

وتابع :«يتعين علي تقبل قرار الحكم، لكن في اعتقادي، هو سيطر على الكرة بيده، والهدف جاء نتيجة هذه السيطرة. لولا ذلك لما أتيحت لهم الفرصة للتسديد والتسجيل».

وكان فوز أرسنال 1ـ0 على وست هام يونايتد في العاشر من مايو الجاري شهد جدلًا واسعًا حول ما إذا كان هدف التعادل المحتمل لكالوم ويلسون في الدقيقة 96 يستوجب الإلغاء.

وقال بيريرا: «هذه هي الشكوك التي تساورنا في الوقت الحالي بالدوري الممتاز بشأن القرار النهائي. فمع لمسات اليد، لا نعرف متى تُحتسب المخالفة ومتى لا تحتسب».

وأضاف: «الالتحامات داخل المنطقة أثناء الركلات الحرة لا نعرف متى تعتبر خطأ ومتى لا تعتبر كذلك. أعتقد أنه من المهم عقد اجتماع مع الجميع ومحاولة فهم القواعد والقرارات، لأن جميع المدربين في الوقت الحالي لديهم شكوك حول بعضها».

وينص تعديل على القواعد تم إقراره في عام 2021 على أن لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى تسجيل هدف أو إتاحة فرصة للتسجيل لزميل في الفريق لا تعد مخالفة.

وكانت هذه هي المرة الرابعة الموسم الجاري التي يرفض فيها حكم الساحة توصية من حكم الفيديو المساعد بعد مراجعة اللقطات.

ولم تؤثر نتيجة مباراة الأحد بشكل كبير على جدول الترتيب، إذ حسم يونايتد المركز الثالث وضمن بالفعل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين كان نوتنجهام بأمان من الهبوط.