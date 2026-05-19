الاتحاد يطالب بملايين بنزيما

تترقَّب إدارة نادي الاتحاد التوصُّل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يضمن لها الحصول على مستحقات مالية كبيرة، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وتطالب الإدارة الاتحادية بأكثر من 500 مليون ريال سعودي من الرابطة، تتعلَّق بملفات عدة، بينها مستحقاتٌ ترتبط بالفرنسي كريم بنزيما، المنتقل إلى الهلال يناير الماضي.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن النادي الغربي يسعى إلى استرداد مبلغ يفوق 200 مليون ريال خاصَّة بحقوق صور بنزيما، تمَّ حسمها من حساباته على الرغم من أن العقود السابقة تنصُّ على تحمُّل جهة أخرى هذه التكاليف، وليس ميزانية الاتحاد مباشرة. كذلك يطالب الاتحاد بمبلغ ستة ملايين ريال مقابل استئجار الملاعب التي احتضنت مبارياته الرسمية في جدة على الرغم من وجود تفاهمات سابقة، تقضي بإعفائه من هذه الرسوم، لكنَّ ذلك لم يُنفَّذ. وتنتظر الإدارة أيضًا استرداد أكثر من 20 مليون ريال أنفقتها على السكن، والسيارات، وتذاكر الطيران لكلٍّ من الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويس فيليبي، إذ تنصُّ عقودهم على تحمُّل برنامج الاستقطاب هذه النفقات.

وإلى جانب ذلك، هناك مطالباتٌ ماليةٌ أخرى تتعلَّق بفارق الدعم بين الأندية الجماهيرية بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، تعمل إدارة النادي على متابعتها مع الجهات المختصَّة.