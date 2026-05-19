أرسنال يلامس اللقب.. ويخشى عثرة الجولة الأخيرة

بات فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004 في موسم أنهاه بلا هزيمة، وذلك بعد فوزه على ضيفه بيرنلي 1-0 الإثنين لحساب الجولة الـ 37.

ورفع أرسنال في مباراته الأخيرة على ملعبه، رصيده إلى 82 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب الثلاثاء مع مضيفه بورنموث صاحب المركز السادس، والذي في حال خسارته سيتوج الفريق اللندني باللقب.

أما في حال فوز سيتي على صاحب المركز السادس، الذي يقاتل من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، فسيتم تأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة الأحد المقبل، حيث يصطدم فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بضيفه أستون فيلا الرابع، وأرسنال مع مضيفه كريستال بالاس.

وتاريخيًا حسم لقب الدوري 10 مرات في الجولة الأخيرة منذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد عام 1992، 5 منها كانت لصالح سيتي، و3 لجاره يونايتد وواحدة لكل من بلاكبيرن روفرز وتشيلسي.

لكن في جميع هذه المناسبات الـ 10، كان الفريق الذي يدخل الجولة الأخيرة متصدرًا لجدول الترتيب هو من يتوج باللقب في النهاية.

وفي تلك النهائيات الدرامية كان أرسنال حاضرًا مرتين في 1999 أمام مانشستر يونايتد بفارق نقطتين، و2024 أمام سيتي بنقطة.

ويدين أرسنال بفوزه الصعب بهدف وحيد للمباراة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، للألماني كاي هافيرتز «37».

وجرّب لاعبو أرسنال افتتاح التسجيل عبر هافيرتز بتسديدة قريبة من القائم الأيسر «14»، ثم عبر البلجيكي لياندرو تروسار بتصويبة ارتدت من القائم «15».

وكاد بوكايو ساكا يفعلها حين وضعه هافيرتز بتمريرة أمام المرمى، لكن الكرة خُلّصت من أمامه في ظل مطالبة أرسنال بركلة جزاء «35».

وواصل أرسنال التهديد، هذه المرة عبر الدنماركي مارتن أوديجارد، لكن تسديدته أبعدها الدفاع إلى ركنية، جاء منها هدف أصحاب الأرض، حين نفذ ساكا الركلة وارتقى لها هافيرتز ووضعها في الشباك «37».

وحاول ساكا إضافة هدفٍ ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول لكن الكرة التي سددها من على مشارف المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن «44».

وتابع أرسنال الضغط بهدف حسم الأمور، وجرّب إيبيريتشي إيزي لكن كرته ارتدت من العارضة «54».

وتراجع ضغط «المدفعجية» في الدقائق التالية بعد دخول المهاجم السويدي فيكتور جوكيرس ومايلز لويس-سكيلي بدلًا من هافيترس وإيزي، لكن الفريق حافظ على تقدمه حتى النهاية ليخرج بشباك نظيفة للمرة الـ 17 في الدوري.