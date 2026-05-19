نهائي دوري جوّي بين الفتح والحزم

تأهل فريق الفتح لدرجة الشباب إلى نهائي دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، إثر فوزه على مضيفه القادسية 2-0، مساء الإثنين في الخُبر، لحساب مرحلة الإياب من دور الأربعة، الذي شَهِد تأهل الحزم، الأحد، على حساب الهلال.

وعوّض الفتح خسارته ذهابًا 0-1 في أرضه، وفاز على نظيره القادسية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بهدفين دون رد، أحرزهما جيفرسون ومحمد رفعت.

وسجّل جيفرسون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف رفعت الثاني في الدقيقة 68.

وتجمع المباراة النهائية للدوري، السبت، بين الفتح والحزم، الذي تغلّب على الهلال، 4-2، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وبعد مرحلة الجولات، انتقل دوري جوّي إلى مرحلة الإقصائيات، التي بدأت بملحق دور الثمانية. ويخوض الفتح النهائي على أرضه، حيث يحتضنها ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء.