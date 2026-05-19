نيمار يقود البرازيل في المونديال.. واستدعاء نجمي «روشن»

استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الاثنين، المهاجم نيمار جونيور لقائمته النهائية التي ستشارك في 26 مونديال 2026، فيما أبقى على لاعبي دوري روشن السعودي فابينيو تفاريز وروجر إيبانيز نجمي الاتحاد والأهلي، بعد أن استبعد بينتو حارس النصر، الذي كان ضمن القائمة المبدئية.

ويعود اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي، البالغ 34 عامًا، بقوة إلى صفوف «السيليساو» للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023 عندما تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى أمام الأوروجواي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وسيخوض الهداف التاريخي للمنتخب «79 هدفًا» كأس العالم الرابعة في مسيرته، بعد 2014 و2018 و2022.

وبعد انتقاله إلى الهلال حيث لم يلعب نيمار سوى عدد قليل من المباريات بسبب الإصابات، ثم انضم إلى سانتوس في 2025، حيث لعب، رغم كثرة مشاكله البدنية، دورا محوريًا في بقاء الفريق في الدرجة الأولى الموسم الماضي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى نفسها أواخر ديسمبر الماضي.

وفي ظل غياب لاعب ريال مدريد الإسباني رودريجو، المصاب في ركبته اليمنى، يمكن لأنشيلوتي أيضًا الاعتماد هجوميًا على فينيسيوس جونيور، والموهبة الشابة إندريك لاعب الريال المعار إلى ليون الفرنسي، وجناح برشلونة الإسباني رافينيا العائد من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وفي المونديال الشهر المقبل، ستواجه البرازيل منتخبات المغرب وإسكتلندا وهايتي ضمن المجموعة الثالثة. وقبل ذلك، ستخوض مباراتين تحضيريتين أخيرتين، الأولى في ريو دي جانيرو أمام بنما في مايو، والثانية ضد مصر في 6 يونيو في كليفلاند.

ومنذ تولي أنشيلوتي مهامه، خاضت البرازيل عشر مباريات، محققة خمسة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، آخرها أمام فرنسا «1ـ2» في مارس.

وضمت التشكيلة: في حراسة المرمى: أليسون «ليفربول»، إيدرسون «فنربخشه»، ويفيرتون «جريميو».

للدفاع: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا «فلامنجو»، بريمر «يوفنتوس»، دوجلاس سانتوس «زينيت سانت بطرسبورج»، جابريال ماجالهايس «أرسنال»، إيبانيز «الأهلي»، ماركينيوس «باريس سان جيرمان»، ويسلي «روما».

للوسط: برونو جيمارايش «نيوكاسل»، كاسيميرو «مانشستر يونايتد»، دانيلو «بوتافوجو»، فابينيو «الاتحاد»، لوكاس باكيتا «فلامنجو».

للهجوم: إندريك «ليون»، جابريال مارتينيلي «أرسنال»، إيجور تياجو «برينتفورد»، لويس هنريكي «زينيت»، ماتيوس كونيا «مانشستر»، نيمار «سانتوس»، رافينيا «برشلونة»، ريان «بورنموث»، فينيسيوس جونيور «ريال مدريد».