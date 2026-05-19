كأس العالم.. «لومومبا» يساند الكونغو الديمقراطية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لاصطحاب مشجعه الشهير بـ «لومومبا» بوصفه عضوًا رسميًّا في وفد المنتخب الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسبَ وسائل إعلامٍ محليةٍ، الثلاثاء، طلب منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركة المشجع، ووافق فيليكس أنطوان تشيلومبو، رئيس الاتحاد، على الطلب.

واسم المشجع الحقيقي هو ميشيل نكوكا، وقد اكتسب شهرةً واسعةً في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وخلال مباريات المنتخب في البطولة القارية، وقف نكوكا بلا حراكٍ في المدرَّجات محاكيًا تمثال باتريس لومومبا، رمز الاستقلال الكونغولي، الموجود في العاصمة كينشاسا.

ويؤازر المشجع، البالغ 49 عامًا، منتخب بلاده بهذه الطريقة منذ أكثر من عشرة أعوامٍ.

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية في كأس العالم بعد مشاركته في نسخة عام 1974 تحت اسم زائير، وقد أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الـ 11 برفقة منتخبات البرتغال، وكولومبيا، وأوزبكستان.