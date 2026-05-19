نوير يقود ألمانيا في المونديال

يعتمد يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، في القائمة الأساسية بكأس العالم، التي تُجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية.

وحسبَ تقريرٍ للصحيفة الشهيرة، أبلغ ناجلسمان، مدرب المنتخب، أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوَّج مع «المانشافت» بمونديال 2014، سيكون الحارس الأساسي.

وذكر التقرير، أن باومان أكد للمدرب أنه سيكون متاحًا للمنتخب بوصفه حارسًا بديلًا.

ومن المقرَّر أن يعلن ناجلسمان قائمة ألمانيا للمونديال، التي تضمُّ 26 لاعبًا، الخميس، وسيكون نوير المفاجأة الكبرى.

وكان حارس مرمى بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا» في الموسمين الماضيين، اعتزل اللعب دوليًّا بعد كأس أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2024»، وكان من المقرَّر أن يخلفه مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني السابق، الذي يلعب حاليًّا في جيرونا، لكنَّه عانى من إصاباتٍ عدة طويلة الأمد.

وفي النهاية، اعتمد ناجلسمان على باومان، الذي كان الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورفض المدرب ونوير الإدلاء بأي تصريحٍ واضحٍ عند سؤالهما بشأن حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وتعرَّض نوير لإصابةٍ في ربلة الساق خلال مباراة بايرن الأخيرة بالدوري الألماني أمام كولن، السبت الماضي، لكنَّ «بيلد» ذكرت أنها ليست خطيرةً، وأنه من المرجَّح أن يكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا مع الفريق البافاري ضد شتوتجارت، السبت المقبل.

وأعرب لوثار ماتيوس، أيقونة المنتخب الألماني، عن ترحيبه بعودة نوير، لكنَّه انتقد استراتيجية التواصل التي اتَّبعها الاتحاد الألماني لكرة القدم.