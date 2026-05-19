ماران يتولى دفة ألبانيا

عُيِّن الإيطالي رولاندو ماران مدربًا للمنتخب الألباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، خلفًا للبرازيلي سيلفينيو، الذي انتهى عقده عقب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال أرماندو دوكا، رئيس الاتحاد الألباني لكرة القدم، خلال مؤتمرٍ صحافي في تيرانا إلى جانب المدرب الجديد: «أنا مقتنعٌ بأن اختيارنا جيدٌ جدًّا».

ويبلغ ماران 62 عامًا، ويتمتع بخبرةٍ تدريبيةٍ طويلةٍ، إذ كان مدربًا لفرقٍ عدة في إيطاليا، منها فيرونا، وكالياري، وجنوى، وأشرف أخيرًا على بريشيا، لكنَّه لم يُدرِّب حتى الآن أي منتخبٍ.

وعن الخطوة، تحدَّث المدرب قائلًا: «فخورٌ بتولي قيادة منتخب ألبانيا. لقد تابعته عن كثبٍ، وسأضع كل خبرتي وقلبي من أجل نقل الحب الكبير الذي تحملونه لهذا القميص إلى أرض الملعب».

وكان سلفه، سيلفيو مينديش كامبو جونيور المعروف بـ «سيلفينيو»، تولى قيادة المنتخب الألباني يناير 2023، ونجح في التأهل معه إلى كأس أوروبا 2024 للمرة الثانية في تاريخه، لكنَّ الألبان فشلوا في مشوارهم نحو مونديال 2026 بعد أن خسروا أمام بولندا 1ـ2 في نصف نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل إلى البطولة في مارس.