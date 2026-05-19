هولندا تنتظر عودة تيمبر وديباي

أبدى رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، قلقه من احتمال غياب المدافع يورين تيمبر عن كأس العالم 2026، لكنَّه تمنَّى، في الوقت نفسه، أن يصبح الهداف ممفيس ديباي جاهزًا للمشاركة في البطولة، التي تنطلق الشهر المقبل.

ويغيب تيمبر، لاعب أرسنال، عن الملاعب منذ منتصف مارس الماضي بسبب إصابةٍ في أعلى الفخذ. وأوضح كومان، أن فرص انضمامه إلى تشكيلة ‌هولندا لا تزال غير مؤكدةٍ.

وقال ‌المدرب ⁠للتلفزيون الهولندي، الإثنين: «يتعامل يورين مع هذا الأمر منذ فترةٍ طويلةٍ. كانت رحلةً مملوءةً بالتقلبات، وعاد إلى التدريبات مرةً أخرى لمعرفة إذا ما كان في إمكانه اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا، والمشاركة في كأس العالم، لكنَّ الوضع لا يبدو ⁠مبشِّرًا حاليًّا».

ويتوقَّع كومان عودة ديباي إلى الملاعب ‌في الأسابيع ‌المقبلة قبل الانضمام إلى المنتخب الهولندي.

وعانى المهاجم، البالغ 32 عامًا، والهداف ‌التاريخي لهولندا بـ 55 هدفًا، من إصابةٍ ‌في الفخذ، نهاية مارس الماضي، ولم يشارك مع فريقه البرازيلي المتعثر كورينثيانز منذ ذلك الوقت.

وأضاف كومان: «لا تزال أمام اللاعب ثلاث ‌مبارياتٍ مع كورينثيانز قبل تجمُّع منتخب هولندا. يحتاج بشدةٍ إلى المشاركة في هذه ⁠المباريات. ⁠أفترض أن ذلك سيحدث، وإذا سارت الأمور على ما يرام فقد يلعب 90 دقيقةً كاملةً في المباراة الأخيرة مع فريقه. بعد ذلك سيتبقَّى أسبوعان حتى مباراتنا الأولى في كأس العالم ضد اليابان».

وتفتقد هولندا بالفعل جهود ثلاثة لاعبين مصابين في كأس العالم حيث تلعب أيضًا ضد السويد وتونس في المجموعة السادسة.

ويغيب كلٌّ من المدافع ماتيس دي ليخت، وييردي شخوتن، لاعب الوسط، والمهاجم تشافي سيمونز بسبب الإصابة.