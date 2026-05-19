سباق كاتالونيا.. ماركيز وزاركو يغادران المستشفى

خرج الإسباني أليكس ماركيز والفرنسي يوهان زاركو، الثلاثاء، من المستشفى بعد تعرُّضهما لإصاباتٍ في حادثين منفصلين، تسبَّبا ​في توقف سباق جائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدرَّاجات النارية، الأحد.

واصطدم ماركيز، متسابق فريق جريسيني ريسنج، بمؤخرة درَّاجة بيدرو أكوستا، وانطلق نحو الحائط قبل أن ينقلب في الهواء بعد ‌أن فقد السيطرة ‌على درَّاجته.

ونُقِلَ ‌ماركيز ⁠على ​وجه السرعة ⁠إلى المستشفى حيث أظهرت الفحوصات والأشعة أنه يعاني من كسرٍ بسيطٍ في إحدى الفقرات القريبة من رقبته، إضافةٍ إلى كسرٍ في عظمة الترقوة اليمنى.

وقال فريق جريسيني ريسنج في بيانٍ، الثلاثاء: «خضع أليكس ماركيز لجراحةٍ ناجحةٍ الليلة ‌الماضية لعلاج ‌كسرٍ في عظمة الترقوة اليمنى، ​وقد تم تثبيتها ‌بشريحةٍ».

وأضاف: «تم السماح ‌له بمغادرة المستشفى في وقتٍ لاحقٍ من يوم الجراحة».

وبعد استئناف السباق، تعرَّض زاركو، من فريق إل سي آر هوندا، لحادث تصادمٍ مع فرانشيسكو بانيايا، من ‌دوكاتي، ولوكا ماريني، من هوندا.

وسقط زاركو على الحصى، وعلقت ساقه ⁠في ⁠دراجة بانيايا، وذكر الفريق أن المتسابق الفرنسي أصيب في أربطة الركبة، إضافةً إلى كسرٍ بسيطٍ في الكاحل.

وقال الفريق في وقتٍ لاحقٍ: «بعد حادث التصادم الذي وقع في برشلونة خلال سباق الأحد، غادر يوهان زاركو مستشفى أونيفرسيتاري خنرال دي كاتالونيا الإثنين، وتوجَّه إلى فرنسا».