الهلال.. إنزاجي ينتظر فحوصات سالم

ينتظر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها سالم الدوسري «القائد»، الثلاثاء، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها في جولة الحسم لدوري روشن السعودي أمام الفيحاء، الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

ويخضع اللاعب لاختباراتٍ ميدانيةٍ خلال التدريب الرئيس، الذي يجري على ملعب النادي، استعدادًا للمواجهة الأخيرة التي ستُحدِّد بطل الدوري في ظل التنافس مع النصر «المتصدر».

وعانى سالم من إصابةٍ على مستوى الركبة، تعرَّض لها، الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في «الديربي» أمام النصر، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1ـ1، واضطر على إثرها المدرب سيموني إنزاجي إلى استبداله بسلطان مندش عند الدقيقة 69، ليغيب تاليًا عن مباراة نيوم في الجولة الماضية.

وافتتح إنزاجي ملف المواجهة المرتقبة، الإثنين، وتركَّز المران الذي فرضه على الجوانب الفنية والبدنية. وسيرفع المدرب درجة الاستعداد في حصَّتَي الثلاثاء والأربعاء.

ويحتاج الهلال «81 نقطةً» من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي إلى الفوز على الفيحاء في المباراة الأخيرة، شريطة تعادل أو خسارة النصر المتصدر «83 نقطةً» أمام ضمك في المباراة التي ستُلعَب في التوقيت ذاته.