السعودية تحافظ على صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي

حافظت السعودية على صدارة تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية للرجال بمجموعٍ بلغ 132.545 نقطةً في ختام موسم 2025ـ2026، وحلَّت اليابان في المركز الثاني، وكوريا الجنوبية ثالثًا، وفق الحساب الرسمي للاتحاد القاري، الثلاثاء.

وجاء حفاظ السعودية على الصدارة مدفوعًا بالأداء المميَّز لأنديتها المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، إذ احتفظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم بلقب كأس النخبة، الشهر الماضي، بينما أنهى النصر كأس آسيا 2 في المركز الثاني خلف جامبا أوساكا الياباني.

وحلَّت اليابان في المركز الثاني برصيد 120.410 نقاط مدعومةً بالأداء المقدَّم من ماتشيدا زيلفيا، الذي ضَمِن الظهور السابع لنادٍ ياباني في نهائي أبرز بطولات الأندية الآسيوية، كما عزَّزت الرقم بعد تتويج جامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت كوريا الجنوبية بالمركز الثالث في التصنيف بعد بلوغ ناديي جانجوون وسول دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، كما أسهم بوهانج ستيلرز في تعزيز رصيدها بوصوله إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2.

وبمجموعٍ بلغ 87.334 نقطةً، استفادت كوريا الجنوبية كذلك، في التصنيف، من حصول بوهانج ستيلرز على مركز الوصيف عام 2021، إلى جانب بلوغ نادي جوانجو دور الثمانية من نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، العام الماضي.

في المقابل، سجلت إندونيسيا أكبر قفزةٍ في التصنيف بتقدمها خمسة مراكز من الـ 25 إلى الـ 20، وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ رئيسٍ ببلوغ بيرسيب باندونج دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2 قبل أن يخرج على يد راتشابوري التايلاندي. كذلك أسهم وصول ديوا يونايتد إلى دور الثمانية من دوري التحدي الآسيوي في هذا التقدم.

ومن بين الدول التي حققت تقدمًا أيضًا كمبوديا بعد أن صعد كلٌّ من فنوم بينه كراون وبرياه خان ريتش سفاي رينج إلى دور الثمانية من دوري التحدي الآسيوي حيث تواجه الفريقان معًا، ونجح الأخير في حسم اللقاء لصالحه قبل أن يخسر أمام الكويت الكويتي في النهائي.

وفي توزيع المقاعد لموسم 2027ـ2028 من مسابقات الأندية الآسيوية للرجال، واصلت السعودية تصدُّرها منطقة الغرب بستة مقاعد، تتضمَّن ثلاثةً مباشرة، ومقعدَين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعدٍ مباشرٍ في دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت الإمارات في المركز التالي بخمسة مقاعد، هي ثلاثةٌ مباشرة، ومقعدٌ غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدٌ مباشر في دوري أبطال آسيا 2، بينما حصلت إيران على أربعة مقاعد.

وفي منطقة الشرق، تصدَّرت اليابان بستة مقاعد، تتكوَّن من ثلاثة مباشرة، ومقعدَين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدٍ مباشر في دوري أبطال آسيا 2، تليها كوريا الجنوبية بخمسة مقاعد، في حين حصلت تايلاند على أربعةٍ إجمالًا.

ونالت الصين وأستراليا ثلاثة مقاعد لكلٍّ منهما، في حين ضمنت ماليزيا، وسنغافورة، وفيتنام، وكمبوديا، وإندونيسيا، وهونج كونج، والفلبين مقعدين لكل اتحادٍ ضمن مسابقات الأندية الآسيوية للرجال.