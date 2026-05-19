صراع روشن.. رونالدو ينتظر «الحلم» والهلال يترقب هدية ضمك

تختتم منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025ـ2026، وسط تخوّف النصر المتصدر من خسارة لقبين كبيرين في أسبوع واحد ومواصلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، مشواره في السعودية من دون لقب محلي في ظل منافسة شديدة مع الهلال.

ويُعد النصر «83 نقطة» الأقرب إلى التتويج باللقب الأول منذ 2019، حين يستضيف ضمك في الجولة الأخيرة على ملعبه في الرياض، فيما يحل الهلال «81 نقطة» ضيفًا على الفيحاء في المجمعة.

وعلى الرغم من أنَّ مواجهة النصر تبدو أسهل على الورق نسبة لأن ضمك يحتل المرتبة الـ 15، إلا أنَّ الواقع يؤكد أنها أصعب من مواجهة الهلال مع عاشر الترتيب.

وكما ينافس النصر على اللقب، يقاتل ضمك للبقاء في الدوري، إذ لا يبتعد عن الرياض الـ 16، المركز المؤدي إلى الهبوط، سوى بنقطتين، مع خوض الأخير مواجهته مع الأخدود الذي حُسم هبوطه رسميًّا.

لكن الأنظار تبقى شاخصة نحو ملعب «الأول بارك» في الرياض، إذ يلعب النصر مباراته الثالثة على التوالي على أرضه، وهو يتخوّف من تكرار سيناريو خسارته أمام جامبا أوساكا الياباني «0ـ1» في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وزادت هذه الخسارة من حسرة رونالدو الأسبوع الماضي، بعدما كان قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري أمام الغريم الهلال الذي سجَّل هدف التعادل في الثواني الأخيرة، تلا ذلك فقدان اللقب الآسيوي.

وبعدما كان على مقربة من التتويج بلقبين كبيرين أولين منذ قدومه إلى السعودية مطلع عام 2023 «اكتفى بلقب بطولة الأندية العربية في 2023»، بات قريبًا من خسارة كل شيء قبل أقل من شهر على مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى عكس محاولته تشجيع زملائه بعد التعادل مع الهلال حين كتب عبر حسابه على «إكس»: «الحلم لا يزال قريبًا»، غاب رونالدو عن التصريحات بعد الخسارة الآسيوية، في المقابل، أشار مواطنه المدرب جورجي جيسوس إلى أنَّ «الآن لا يفيد البكاء أو الحسرة».

وأضاف: «الخميس المقبل نخوض المرحلة الأخيرة من الدوري هو الموعد الأهم بالنسبة لنا، المنافسة التي أعددنا لها منذ بداية الموسم، تتمثل في حسم لقب الدوري».

وتابع «النصر تعرض لضربتين الأولى خسرنا معها هذا اللقب، والثانية ما زالت أمامنا ونعمل على تجهيز الفريق لها».

وبدا أن جيسوس متخوّف من الحالة البدنية لفريقه، وهو أمر أشار إليه مرارًا بعد المباراة وقبلها.

ومن المتوقّع أن يعود الجناح الفرنسي كينجسلي كومان غير المستدعى إلى مونديال 2026 إلى التشكيلة الأساسية بعدما شارك بديلًا في مواجهة جامبا أوساكا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، وحرمت الإصابة مشاركة عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في المباراة الماضية.

ويتمسك الهلال بأمل التتويج ولو أنَّ مصيره ليس بين يديه، إذ يحتاج إلى الفوز على الفيحاء وتعادل النصر على الأقل، نسبة لتفوّقه في فارق المواجهات.

وبعد تعادله مع النصر، فاز الهلال على نيوم «2ـ0» فارضًا الفصل في المرحلة الأخيرة.

ويعول الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، على عدم خسارة فريقه أي مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم، على الرغم من خروجه من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بعد مباراة نيوم «قدَّمنا عملًا جيدًا، سجَّلنا 84 هدفًا في الدوري، ونحن نعد من أفضل خطوط الدفاع، لم نخسر سوى لقاء فلومينينسي البرازيلي، ورفعنا اسم السعودية في كأس العالم للأندية.

وأضاف «إذا قارنا النقاط بالعام الماضي، فنحن أكثر الآن بست نقاط، وأنا سعيد بتدريب الهلال وحصولي معه على لقب كأس الملك، وآمل أن نكمل ذلك في المباراة المقبلة، وأن تكون نهاية جيدة لنا».