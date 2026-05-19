إيما تغادر تحدي ستراسبورج

ودعت البريطانية إيما رادوكانو، نجمة التنس، منافسات فردي السيدات ببطولة ستراسبورج مبكرًا، عقب خسارتها أمام الفرنسية ديان باري، بنتيجة 6ـ4 و7ـ6 و7ـ4، الثلاثاء، في دور الـ 32 للمسابقة.

وكانت هذه هي أول مباراة تخوضها اللاعبة الشابة منذ شهرين تقريبًا، بعد أن غابت عن الملاعب لفترة بسبب وعكة صحية ناتجة عن فيروس.

واضطرت رادوكانو إلى الغياب عن بطولات ميامي ولينز ومدريد وروما قبل أن تقرر المشاركة في بطولة ستراسبورج، التي تجرى على الملاعب الرملية، استعدادًا

لخوض بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان من المتوقع أن تواجه رادوكانو صعوبة في استعادة مستواها المعهود بشكل فوري، ولم تتمكن من التغلب على باري، على الرغم من ظهور بوادر تحسن خلال المباراة.

ولم يكن هناك فارق كبير بين اللاعبتين في المجمل، حيث أثبتت عزيمة باري أنها حاسمة، بعدما قلبت تأخرها في المجموعتين إلى انتصار ثمين ومستحق، لتواصل مسيرتها في المسابقة، بعدما تأهلت إلى دور الـ 16.

وصعدت الصينية تشانج شواي إلى دور الـ16 في البطولة أيضًا، إثر تغلبها على الإسبانية كريستينا بوكشا.