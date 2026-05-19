ميدان الثقافة.. وجهة سياحية وجوائز عالمية

احتضن ميدان الثقافة في جدة مراسم قرعة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 27، التي سحبت عصر الثلاثاء.

ويُعدُّ ميدان الثقافة مقصدًا للسياح والزائرين لـ «عروس البحر الأحمر»، وهو أحد مشروعات وزارة الثقافة، ويأتي للحفاظ على منطقة جدة التاريخية وتراثها، وتعزيز قطاع الفنون والثقافة، ودعمه ليكون وجهةً سياحيةً عالميةً.

ويقع الميدان على ضفاف بحيرة الأربعين، ويحتوي على مبنيين رئيسين على مساحةٍ واسعةٍ، تبلغ 26 ألف مترٍ مربعٍ، ومسرحٍ يتَّسع لأكثر من 860 مقعدًا، وقاعاتٍ متنوِّعةٍ مخصَّصةٍ للجلسات الحوارية، إضافةً إلى خمس قاعاتٍ للسينما، ومتحفٍ كبيرٍ للفنون الضوئية على مساحةٍ تتجاوز عشرة آلاف مترٍ مربعٍ.

وكان ميدان الثقافة قد فاز العام الماضي بجائزة أفضل مشروعٍ ثقافي في السعودية ضمن النسخة الـ 15 من جوائز «ميد بروجكت أورد».

وتستضيف جدة منافسات البطولة الخليجية بمشاركة ثمانية منتخباتٍ على ملعبَي «الإنماء» ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.