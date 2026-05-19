‌ فورتنايت تعود إلى متاجر التطبيقات في أنحاء العالم

أعلنت شركة إيبيك جيمز، الثلاثاء، عودة لعبتها الشهيرة «فورتنايت» إلى متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، معبِّرةً عن ثقتها في التوصُّل إلى نتيجةٍ إيجابيةٍ في الدعوى القضائية المرفوعة حاليًّا على شركة «أبل».

وقالت إيبيك جيمز في بيانٍ: «بمجرد إجبار أبل على الكشف عن التكاليف، لن تسمح الحكومات ‌في أنحاء ⁠العالم باستمرار الرسوم ⁠غير المبرَّرة التي تفرضها الشركة المصنِّعة لهواتف آيفون».

وتخوض الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها وتدعمها شركة «تنسنت» الصينية، معركةً قانونيةً مع أبل ⁠منذ 2020، وتقول: إن ممارسة ‌الشركة ‌المتمثِّلة في فرض عمولةٍ تصل إلى ‌30% على المدفوعات داخل ‌التطبيقات تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية.

وأضافت إيبيك جيمز: «تدرك أبل أن المحكمة الاتحادية الأمريكية ستجبرها على التحلِّي ‌بالشفافية بشأن كيفية فرض رسوم متجر التطبيقات».

وأصبحت لعبة فورتنايت ⁠في ⁠العام الماضي متاحةً على متجر «آب ستور»، التابع لـ «أبل»، في الولايات المتحدة بعد حظرٍ دام خمسة أعوامٍ.

وذكرت شركة إيبيك جيمز في وقتٍ سابق من العام الجاري أنها ستُسرِّح أكثر من ألف موظفٍ بعد انخفاض الإقبال على فورتنايت بسبب الضبابية الاقتصادية الكلية وبيئة الإنفاق الصعبة.