ستيوارت يتقدم قائمة إسكتلندا في المونديال

انضمَّ روس ستيوارت، مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى قائمة منتخب إسكتلندا المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بعد فترةٍ من الغياب عن صفوفه.

وسجل المهاجم السابق لفريقي روس كاونتي وسندرلاند الإنجليزيين عشرة أهدافٍ في مبارياته الـ 21 الأخيرة، ليسهم في صعود ساوثهامبتون إلى نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ستيوارت 29 عامًا في مباراتين دوليتين فقط عام 2022 قبل أن تُعيق الإصابة مسيرته، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية.

وانضمَّ اللاعب إلى تشي آدامز، وليندون دايكس، ولورانس شانكلاند، وجورج هيرست بوصفهم خياراتٍ هجوميةً لمنتخب إسكتلندا، الذي أوقعته قرعة المونديال في المجموعة الثالثة مع البرازيل، والمغرب، وهايتي.

وحافظ الجناح فيندلي كورتيس على مكانه في القائمة بعد مشاركته الدولية الأولى أمام منتخب اليابان، مارس الماضي، بفضل أدائه المميَّز خلال فترة إعارته إلى فريق كيلمارنوك قادمًا من رينجرز، منافسه في بطولة الدوري الإسكتلندي.

كذلك اشتملت قائمة المدرب ستيف كلارك، المكوَّنة من 26 لاعبًا، على بن جانون دواك بعد مشاركته بديلًا في ثلاث مبارياتٍ مع بورنموث الإنجليزي منذ تعرُّضه لإصابةٍ خطيرةٍ في أوتار الركبة خلال فوز إسكتلندا على الدنمارك، نوفمبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

واختار مدرب إسكتلندا أيضًا أنجوس جان، وكريج جوردون، وويليام كيلي حرَّاسَ مرمى في القائمة، علمًا أن الثلاثة لم يلعبوا مجتمعين سوى سبع مبارياتٍ مع أنديتهم طوال الموسم الجاري، في حين يغيب سكوت بين، حارس مرمى فالكيرك، عن التشكيلة بعد مشاركته التجريبية أمام كوت ديفوار، مارس الماضي.

ويغيب أيضًا روس ماكروري، في حين يحضر آرون هيكي، وأنتوني رالستون، وناثان باترسون بوصفهم خياراتٍ لمركز الظهير الأيمن.

وتُعدُّ تشكيلة كلارك الدفاعية مألوفةً حيث ينضمُّ أندي روبرتسون، وكيران تيرني إلى قلوب الدفاع: جرانت هانلي، ودوم هيام، وجون سوتار، وسكوت ماكينا، وجاك هيندري.

ويشعر لينون ميلر بخيبة أملٍ كبيرةٍ عقب استبعاده من القائمة، إذ يغيب لاعب وسط أودينيزي الإيطالي عن القائمة، فيما يُشكِّل جون ماكجين، وكيني ماكلين، وسكوت مكتوميناي، وبيلي جيلمور، ولويس فيرجسون، وريان كريستي خطَّ وسطٍ قويًّا إلى جانب الجناحين كورتيس وجانون دواك.

وكان يتعيَّن على كلارك اتخاذ قراراتٍ عدة في خط الهجوم نظرًا لتألق أولي ماكبيرني، وأوليفر بيرك، وكيرون بوي، لكنَّ ستيوارت حسم الأمر لصالحه، وحافظ هيرست على مكانه إلى جانب اللاعبين الأساسيين: دايكس، وآدامز، وشانكلاند.