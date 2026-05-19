النصر.. جلسة أخيرة تحدّد مصير بروزوفيتش

تضاءلت حظوظ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، في المشاركة مع فريقه بالمباراة أمام ضمك في جولة الحسم لدوري روشن السعودي على الرغم من تخصيص طبيب النادي جلسةَ علاجٍ إضافيةً للاعب، الثلاثاء، في العيادة الطبية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بروزوفيتش «33 عامًا»، سيخضع، عصر الثلاثاء، لجلسةٍ إضافيةٍ أخيرةٍ، أوصى بها البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، وسيبقى القرار النهائي بمشاركته من عدمها في يد جورجي جيسوس، مدرب الفريق، عقب نهاية التدريبات.

إلى ذلك، بيَّن المصدر، أن البرازيلي أنجيلو جابرييل، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الإله العمري، وعبد الله الخيبري سيخضعون لـ «حصةٍ علاجيةٍ»، تشمل جلساتٍ كهربائيةً، وإطالاتٍ لتمديد العضلة وتقويتها قبل انطلاق التدريبات بـ 120 دقيقةً، وفي حال لم يشعر أحدٌ من الرباعي بألمٍ، سيدخل المران، استعدادًا لمواجهة الخميس المقبل.

وكان القطب العاصمي استأنف تدريباته، الإثنين، بعد يوم راحةٍ، أعقب مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسِرها «الأصفر» 0ـ1، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

واكتفى اللاعبون الذين بدؤوا النهائي بتمارينَ استرجاعيةٍ داخل النادي الصحي. وأدَّى الباقون، باستثناء المصابين، تدريبًا اعتياديًّا، بدنيًّا فنيًّا.

وغاب عن النهائي الآسيوي بروزوفيتش، والعمري، والخيبري، فيما شهدت الدكة حضور كومان، ونواف العقيدي على الرغم من عدم جاهزيتهما الطبية 100%.

وبات النصر «83 نقطةً» قريبًا من التتويج بلقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، إذ يكفيه تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام ضمك، الذي يكافح بدوره لتفادي الهبوط ويبحث عن نقطةٍ وحيدةٍ تُبقيه في «روشن»، في ظل منافسة الأصفر العاصمي مع الهلال «81 نقطةً»، الذي يلعب في الوقت ذاته مع الفيحاء.