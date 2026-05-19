الاتحاد.. إيلينيخينا يجتاز التأهيل

أبدى النيجيري جورج إيلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزيته للمشاركة في اللقاء أمام القادسية، الخميس المقبل، ضمن جولة الحسم الأخيرة لدوري روشن السعودي، إذ عاد إلى التدريبات الجماعية، الإثنين، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي، الذي خاضه الأيامَ الماضية وسبقت مباراة الشباب الأخيرة «خسرها الفريق 2ـ3»، واشتملت على تمارينَ انفراديةٍ، وجري حول الملعب تحت إشراف المعد البدني، وبات أمر مشاركته في يد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق.

إلى ذلك، يفتتح كونسيساو، الليلة، ملف لقاء القادسية، الذي يجري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وستتخلَّل الحصة تدريباتٌ لياقيةٌ وتكتيكيةٌ وفنيةٌ، يضع خلالها المدرب الطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

ويسعى الاتحاد، الذي يملك 55 نقطةً، إلى حصد نقطةٍ على أقل تقديرٍ أمام القادسية من أجل ضمان المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة في ظل مطاردة التعاون «53 نقطةً».