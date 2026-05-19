ثلاثي «روشن» يقود كتيبة البرتغال في المونديال

خلت قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026 من المفاجآت، وتقدَّمها القائد الهدَّاف كريستيانو رونالدو، الذي يخوض المونديال السادس في مسيرته، تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

وكان رونالدو غاب عن آخر مباراتين لـ «سيليساو أوروبا» أمام المكسيك «0ـ0»، والولايات المتحدة «2ـ0 للبرتغال»، مارس الماضي، بسبب الإصابة مع فريقه النصر السعودي.

وعاد اللاعب، الفائز بالكرة الذهبية خمس مراتٍ، إلى اللعب مع فريقه، ليستعدَّ للمشاركة في موندياله السادس، وهو رقمٌ قياسي قد يُعادله غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ابن جزيرة ماديرا، الذي خاض أيضًا ست بطولاتٍ لكأس أوروبا، أكد نوفمبر 2025، أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.

وسيكون رونالدو على موعدٍ مع التتويج بأول لقبٍ محلي له في السعودية حين يلعب فريقه أمام ضمك، الخميس المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن الجولة الأخيرة من «روشن».

وخلال البطولة، التي تُجرى من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ 11 إلى جانب كولومبيا، وأوزبكستان، والكونغو الديمقراطية.

وقبل الانتقال إلى معسكره الأساسي ببالم بيتش في ولاية فلوريدا، يلعب المنتخب البرتغالي مباراتين تحضيريتين على أرضه أمام تشيلي، 6 يونيو، قرب لشبونة، ثم نيجيريا، 10 من الشهر ذاته، في ليريا وسط البلاد.

وتشهد قائمة المنتخب انضمام اسمَين آخرين، إلى جانب الدون، يلعبان في الدوري السعودي، هما روبن نيفيش، لاعب الهلال، وجواو فيليش، لاعب النصر.

واشتملت قائمة البرتغال على ديوجو كوستا «بورتو»، جوزيه سا «وولفرهامبتون الإنجليزي»، روي سيلفا «سبورتينج»، ريكاردو فيلو «جنتشلربيرليجي أنقرة التركي»،

ديوجو دالوت، ماتيوش نونيش «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، نيلسون سيميدو «فنربخشة التركي»، جواو كانسيلو «برشلونة الإسباني»، نونو منديش «باريس سان جيرمان الفرنسي»، جونزالو إيناسيو «سبورتينج»، ريناتو فيجا «فياريال الإسباني»، روبن دياش «مانشستر سيتي الإنجليزي»، توماس أراوخو «بنفيكا».

وفي الوسط: روبن نيفيش «الهلال السعودي»، سامو كوشتا «مايوركا الإسباني»، جواو نيفيش، فيتينيا «باريس سان جرمان الفرنس»، برونو فرنانديش «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، برناردو سيلفا «مانشستر سيتي الإنجليزي» وجواو فيليش «النصر السعودي»، فرانسيسكو ترينكاو «سبورتينج»، فرانسيسكو كونسيساو «يوفنتوس الإيطالي»، بيدرو نيتو «تشلسي الإنجليزي»، رافايال لياو «ميلان الإيطالي»، جونسالو جيديش «ريال سوسييداد الإسباني بجانب كريستيانو رونالدو « النصر السعودي ».