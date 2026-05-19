خليجي 27.. السعودية في «الحديدية»

أوقعت قرعة بطولة كأس «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، المنتخب السعودي «المستضيف» في المجموعة الحديدية الأولى إلى جانب منتخبات الكويت والعراق وعمان، حسبما أسفرت عنه مراسم السحب في مسرح ميدان الثقافة في عروس البحر الأحمر، عصر الثلاثاء.

وكشفت القرعة عن المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جانب منتخب الإمارات، كلًّا من قطر والبحرين واليمن.

وشهدت مراسم القرعة التي سحبت في نقل تلفزيوني مباشر، أشرف عليها حمد الهاجري، ممثل الاتحاد الخليجي، بحضور صالح المحمدي، لاعب المنتخب السعودي، وأحمد خليل، حارس منتخب قطر، وفوزي بشير، هداف منتخب عمان.

وتقرر أن يستضيف ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مباريات البطولة.

وتملك منتخبات المجموعة الأولى نصيب الأسد في التتويج بلقب البطولة الأشهر على مستوى منطقة الخليج، بواقع 19 لقبًا، منها 10 ألقاب لمنتخب الكويت، صاحب السجل الأعلى في الصعود إلى المنصة، والعراق بأربعة ألقاب، والسعودية ثلاثة، وعمان بلقبين.

فيما تُوِّجت منتخبات المجموعة الثانية باللقب 7 مرات، ثلاث منها للمنتخب القطري، فيما تتساوى الإمارات والبحرين ببطولتين، ولم يسبق لليمن أن تُوِّج بها.

وحصلت الكويت على اللقب أعوام 1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010، ونال العراق البطولة في مواسم 1979، 1984، 1988، 2023، وتُوِّج المنتخب السعودي بلقبه الأول في 1994، ليلحقها بلقبين موسمي 2002 و2003، ، وحصدها عمان موسمي 2009 و2017.

وظفر المنتخب القطري باللقب مواسم 1992، 2004، 2014، ونالت الإمارات الكأس في 2007 و2013، وحققت البحرين التي انطلقت منها البطولة الأولى في 1970، أول ألقابها 2019، وظفرت بلقب النسخة الأخيرة التي استضافتها الكويت موسم 2024.