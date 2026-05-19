ديميرال وأكتشيشيك يتقدمان قائمة تركيا في المونديال

تقدم ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وزميله يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، قائمة منتخب تركيا الأول لكرة القدم الأولية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عبر حساباته الرسمية، قائمة المنتخب التركي الأولية لخوض نهائيات المونديال التي ضمت 35 لاعبًا.

ويخوض المنتخب التركي بعض المواجهات التجريبية قبل بداية نهائيات كأس العالم ضدّ كل من مقدونيا الشمالية وفنزويلا، ويقرر بعدها فينتشينزو مونتيلا، مدرب منتخب تركيا، قائمته النهائية لخوض منافسات المونديال.

ويلعب منتخب تركيا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات أمريكا، الباراجواي، وأستراليا، ويفتتح مشاركته المونديالية أمام أستراليا في الجولة الأولى، ثم باراجواي في الثانية، وأخيرًا أمام أمريكا في ختام مرحلة المجموعات.

ويشارك ديميرال المباريات الدولية مع منتخب تركيا منذ عام 2018، بعد أن خاض 61 مباراة حتى الآن، سجَّل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

وكان ديميرال، مدافع الأهلي، أحد نجوم منتخب تركيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، وسجَّل هدفين في شباك النمسا ضمن منافسات دور الـ16، ليقود بلاده للفوز بنتيجة 2ـ1، قبل أن يغيب عن مواجهة ربع النهائي ضد هولندا، بسبب إيقافه نتيجة احتفاله السياسي، حسبما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعاقب الاتحاد الأوروبي «يويفا» ديميرال بالإيقاف مباراتين، بسبب إشارة تحمل معنى سياسيًّا خلال مواجهة النمسا، في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

في المقابل، لعب أكتشيشيك 3 مباريات دولية فقط بقميص منتخب تركيا، لكن دون أن يسجل أو يصنع.

وضمَّت قائمة منتخب تركيا كلًّا من ألتاي بايندير «مانشستر يونايتد»، إرسين دستانوجلو «بشكتاش»، ميرت جونوك «فنربخشة»، محمد شينجيزر «باشاك شهير»، أوجورجان تشاكير «غلطة سراي»، عبد الكريم برداقجي «غلطة سراي»، أحمد جان كابلان «نيميخين»، تشاجلار سويونشو «فنربخشة»، إرين إلمالي «غلطة سراي»، فيردي كاديوجلو «برايتون»، ميريح ديميرال «الأهلي»، ميرت مولدور «فنربخشة»، مصطفى إسكيهيلاش «طرابزون سبور»، أوزان كاباك «هوفنهايم»، سامت أكايدين «ريزه سبور»، يوسف أكتشيشيك «الهلال»، زكي تشيليك «روما»، أتاكان كارازور «شتوتجارت»، دمير إيكي تيكتاز «براجا»، هاكان تشالهان أوجلو «إنتر ميلان»، إسماعيل يوكسيك «فنربخشة»، كان أيهان «غلطة سراي»، أوركون كوتشكو «بشكتاش»، صالح أوزكان «بوروسيا دورتموند»، أرال سيمسير «ميتيلاند»، أردا جولر «ريال مدريد»، باريس ألبر يلماز «غلطة سراي»، جان أوزون «آينتراخت فرانكفورت»، دينيز جول «بورتو»، عرفان جان كاهفيجي «فنربخشة»، كينان يلديز «يوفنتوس»، كريم أكتوركوجلو «فنربخشة»، أوجوز أيدين «فنربخشة»، يونس أكجون «غلطة سراي»، ويوسف ساري «باشاك شهير».