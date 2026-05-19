مكسيكو تسابق الزمن قبل افتتاح كأس العالم

تسارع مكسيكو سيتي إلى إنجاز أعمال التطوير الرئيسة، التي تتضمن محطات المترو والمطار الرئيس، مع بقاء أقل من شهر على انطلاق كأس العالم، في ظل سباق مع الزمن، استعدادًا للمباراة الافتتاحية في 11 يونيو المقبل.

ويشعر بعض السكان المحليين بالإحباط بسبب الاضطرابات التي تسببها الأعمال التي يقول الكثيرون إنها تستهدف الزوار أكثر من سكان المدينة.

وفي كالزادا دي تلالبان، أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة، تنفذ فرق العمل ممرًا للمشاة والدرَّاجات يمتد لمسافة تقارب الكيلومترين، ومن المقرر ‌افتتاحه في ‌أواخر مايو.

وتسبَّب هذا الإنشاء في إغلاق الممرات ‌وازدحام ⁠المرور على طول ⁠أحد أكثر الطرق ازدحامًا في المدينة.

وقالت بلانكا أباسكال، وهي معلمة تعيش في المنطقة: «نتفهم أنَّ الهدف هو تحسين مدينتنا وتقديم صورة جيدة للزوار. لكن الوضع أصبح فوضويًّا إلى حد ما. نستطيع بالكاد النوم في الليل بسبب الضوضاء».

وستستضيف مكسيكو سيتي خمس مباريات، أولها مواجهة المكسيك في دور المجموعات ضد جنوب إفريقيا في 11 يونيو المقبل.

وفي محطات المترو مثل سان أنطونيو أباد وأوديتوريو، الواقعة ‌في المنطقتين الوسطى والغربية من المدينة، تجري ‌أعمال تجديد لتحديث الزجاج الملون والمداخل والأرصفة.

وتحدث حليم كاسترو «22 عامًا» وهو طالب جامعي قائلًا: «تركز ‌المشاريع على الجانب الجمالي بدلًا من الصيانة الهيكلية. كان من الممكن تخصيص الموارد ‌لتحسينات أكثر أهمية، مثل صيانة شبكة المترو التي أصبحت قديمة جدًّا بالفعل».

وتصف سلطات مكسيكو سيتي، التي تقول إنَّ شبكة المترو نقلت أكثر من 1.2 مليار راكب العام الماضي، هذه الأعمال بأنها تحسينات ضرورية.

وقال أدريان روبالكافا، مدير المترو، إنَّ الاستعدادات ‌لكأس العالم ساعدت في تسريع الأعمال المطلوبة.

وأضاف «إنها توفر فرصة للقيام بأعمال أعمق في المحطات التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا، ما ⁠سيجعلها في ⁠حالة أفضل للمستخدمين على المدى الطويل».

وعبر بعض السكان عن قلقهم بشأن توزيع الاستثمارات العامة.

وطالب أرتورو كاسترو، وهو متقاعد بتخطيط حضري أوسع نطاقًا قائلًا «هناك تحسينات في المناطق الأكثر بروزًا، ولكن في أجزاء أخرى من المدينة لا تزال هناك فجوات كبيرة في النقل والخدمات».

وأدت أعمال التجديد في مطار بينيتو خواريز الدولي إلى إغلاق أجزاء منه، ما تسبَّب في إرباك المسافرين القادمين إلى العاصمة.

وتطرق فرانسيسكو راموس «42 عامًا»، وهو مهندس معماري استخدم المطار الأسبوع الماضي قائلًا: «ببساطة، الوضع في المطار غير مقبول على الإطلاق، أعمال التجديد التي لا تنتهي، وعدم التنظيم، وتأخير الرحلات، والفوضى العارمة».

وقالت كلاوديا شينبوم، رئيسة المكسيك، إنَّ المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، بما في ذلك عمليات التحديث في مطار بينيتو خواريز ومطار المدينة الآخر فيليبي أنخيليس، وسننتهي منها في الوقت المحدد لاستقبال ملايين الزوار والرياضيين».