بورنموث يهدد وداعية جوارديولا

يحل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم ضيفًا على منافسه بورنموث، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب البريميرليج، الموسم الجاري، بعد أن جمع 77 نقطة من 36 جولة، من خلال الفوز في 23، والتعادل في ثمان، إضافة إلى خمس هزائم.

ويبتعد السيتي عن المتصدر أرسنال، صاحب المركز الأول، بفارق خمس نقاط، مع لعب أرسنال مباراة إضافية بفوزه الإثنين على بيرنلي بنتيجة 1ـ0، ضمن منافسات الجولة 37، إذ رفع المدفعجية رصيدهم إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب.

وقد يُحسم الدوري الإنجليزي رسميًا الثلاثاء، في حال تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث بالتعادل أو الخسارة، حيث سيكون الفارق مع أرسنال حينها أكثر من ثلاث نقاط، ما يعني فوز أرسنال باللقب حتى قبل لعب الجولة الأخيرة.

وفي حال تحقيق مانشستر سيتي الفوز على بورنموث، سيصل فريق جوارديولا إلى 80 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال، لذلك سيتأجل الحسم إلى منافسات الجولة 38 الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا في الجولة 38، على ملعب الاتحاد، فيما سيخرج أرسنال لمواجهة خصمه كريستال بالاس في الجولة ذاتها من الدوري.

ويحتكم الفريقان إلى فارق الأهداف في حال التساوي في النقاط، بحسم قواعد ولوائح البريميرليج، لذلك فإن مانشستر سيتي سيتساوى مع أرسنال في الرصيد، إذا فاز في آخر جولتين وتعادل أرسنال أمام كريستال بالاس، لذلك سيصل الفريقان إلى 83 نقطة، حيث سيكون فارق الأهداف الحاسم وقتها بين الفريقين فقط وليس المواجهات المباشرة.

وبعيدًا عن مباراة مان سيتي المرتقبة أمام بورنموث، أصبح مستقبل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، خارج أسوار ملعب الاتحاد أكثر من داخله، حسبما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية.

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» أن بيب جوارديولا قرر الرحيل عن منصب مدرب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، سواء فاز بلقب الدوري أو خسره لمصلحة أرسنال.

وأبلغ جوارديولا المقربين منه حاجته للراحة بعض الوقت والابتعاد عن التدريب، لذلك سيكون هذا الموسم الأخير له مع مانشستر سيتي، مع إمكانية تعويضه بالإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، حسبما ذكرته «ديلي ميل» أيضًا.

وقاد جوارديولا فريق السيتي هذا الموسم للفوز ببطولتين، إذ توج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على أرسنال بهدفين، كما فاز بلقب كأس إنجلترا أخيرًا، بعد الانتصار على تشيلسي بنتيجة 1ـ0.

وخلال فترته مع مانشستر سيتي منذ صيف 2016 وحتى الآن، حصد جوارديولا 20 لقبًا مع مانشستر سيتي، إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، وكأس إنجلترا ثلاث مرات، وكأس الرابطة خمس مرات، وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.