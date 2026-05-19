اتفاقي يقود إسكتلندا في المونديال

اختير الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2026، حسبما أعلنه الاتحاد، الثلاثاء.

واستدعى هيندري «31 عامًا» إلى القائمة من قبل ستيف كلارك، مدرب المنتخب الإسكتلندي، بعدما كان ضمن الأسماء التي شاركت في التصفيات الأوروبية، وأسهمت في عودة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وخاض المدافع الإسكتلندي 31 مباراة دولية بداية من مارس 2018، وأحرز ثلاثة أهداف.

وعلى صعيد ناديه، قاد هيندري خط دفاع الفريق الاتفاقي خلال 30 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الجاري، بواقع 29 مواجهة ضمن منافسات دوري روشن، وواحدة لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفًا، ونال سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

وانضم جاك هيندري إلى الاتفاق في صيف 2023 قادمًا من كلوب بروج البلجيكي بموجب عقد ينتهي في 30 يونيو 2026.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، أبرزهم أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، وجون ماكجين، قائد أستون فيلا، وروس ستيوارت، مهاجم ساوثمبتون.

ويخوض المنتخب الإسكتلندي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب وهايتي.