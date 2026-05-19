أنغام في السعودية.. 6 حفلات

سجَّلت الفنانة المصرية أنغام حضورًا لافتًا على المسارح السعودية خلال 2026، بعدما أحيت 6 حفلات في الرياض وجدة والعلا، وسط إقبال جماهيري كبير رفع شعار «كامل العدد» في كل مرة.

وتستعد «صوت مصر» لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات عيد الأضحى، 30 مايو الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض، بقيادة المايسترو هاني فرحات، لتواصل حضورها الفني المتصاعد داخل السعودية.

وتنوَّعت مشاركات «صوت مصر» بين الليالي التكريمية والحفلات الجماهيرية، إذ ظهرت في الرياض على مسارح محمد عبده أرينا، أبو بكر سالم، ومركز الملك فهد الثقافي، كما حضرت في جدة عبر مسرح عبادي الجوهر، إضافة إلى إطلالة خاصة في العلا.

وقدَّمت أنغام، خلال حفلاتها، باقة من أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري واسع، خاصة مع الأغاني التي ارتبط بها الجمهور السعودي خلال الأعوام الماضية، إلى جانب تقديم أعمال جديدة على المسرح.

وتعد حفلات أنغام في السعودية خلال العام الجاري، امتدادًا لحضورها المتصاعد في الفعاليات الفنية الكبرى، بعدما أصبحت من الأسماء الأكثر حضورًا في المواسم الغنائية داخل السعودية.