كونتي إلى «الأتزوري».. ونابولي بين ساري وأليجري

يعتزم أنطونيو كونتي الرحيل عن فريق نابولي بالتراضي، في ظل تزايد التكهنات بشأن توليه قيادة المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفتا «لا جازيتا ديللو سبورت» و«كورييري ديللو سبورت» الإيطاليتان، أنه من المقرر أن ينفصل نابولي وكونتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب «لا جازيتا» فإن كونتي، وأوريليو دي لورينتيز، رئيس نابولي، اتفقا بالفعل على الانفصال خلال اجتماع تم عقده في منتصف أبريل الماضي.

وألمح كونتي إلى نيته الرحيل عن نابولي بعد فوز الفريق على بيزا، الأحد، ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن النادي لم يؤكد القرار رسميًا بعد.

ووصل كونتي إلى نابولي في 2024، وقاد الفريق في موسمه الأول للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

ويُعد هذا الإنجاز تاريخيًا لكونتي، حيث أصبح أول مدرب يحقق لقب مع ثلاثة أندية، وهي يوفنتوس، وإنتر ميلان، ونابولي.

ووفقًا لـ«لا جازيتا»، فإن كونتي يتطلع بشدة لتولي تدريب «الأتزوري» بعد انتخابات رئاسة الاتحاد المحلي للعبة في 22 يونيو المقبل.

ويتبقى عام واحد في عقد كونتي مع نابولي، وعلى الرغم من أن صحيفة «كورييري ديللو سبورت» تبدو أكثر حذرًا بشأن رحيل كونتي، فقد أشارت التقارير إلى أنه في حال رحيله فسيكون ذلك بالتراضي، ودون أي تعويض مالي.

وأكدت «لا جازيتا» أن ماوريتسيو ساري المرشح الأبرز لتولي تدريب نابولي، لكن ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الحالي، ينافسه بقوة على المنصب.

وكشف ساري في وقت سابق أنه غير راضٍ عن وضعه الحالي في لاتسيو، مشيرًا إلى أنه سيغادر النادي إذا لم تتوافق خططه مع خطط إدارة نادي العاصمة الإيطالية.

أما أليجري، فقد دخل في خلافات مع زلاتان إبراهيموفيتش، كبير مستشاري ميلان، كما أن علاقته متوترة مع جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي للنادي، ما يجعل من المتوقع رحيله عن الفريق اللومباردي إذا لم تتغير إدارة النادي في الموسم المقبل.