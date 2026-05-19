قبل الجولة الحاسمة.. أزمة تذاكر بين الزمالك وسيراميكا

نشبت أزمة بين ناديي سيراميكا كليوباترا والزمالك بخصوص تذاكر مباراتي الفريقين في الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج بلقب الدوري المصري، الأربعاء.

وكان نادي سيراميكا أرسل خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية يتنازل فيه عن حصته من تذاكر المباراة التي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

في المقابل، أصدر الزمالك بيانًا تسبب في أزمة مع سيراميكا، حيث ذكر أنه لا جديد بخصوص الحصة المخصصة لجمهورنا سوى تلك المحددة سلفًا، التي تم طرحها رسميًا بالفعل لجماهير الزمالك على موقع «تذكرتي» قبل 48 ساعة.

وأضاف البيان: «حتى تكون الصورة واضحة أمام جماهيرنا والأعضاء، فإن الزمالك سيعلن عبر منصاته الرسمية عن أي جديد يطرأ في هذا الموقف، ضمانًا لمبدأ الشفافية الذي يتعامل به النادي مع الجميع».

ورد سيراميكا في بيان رسمي أنه خاطب بالفعل رابطة الأندية المصرية المحترفة وشركة «تذكرتي»، لإخطارهما بالتنازل عن حصة النادي في التذاكر، لمصلحة جمهور الزمالك.

وأكد النادي في خطابه أنه ليس لديه مانع من التنازل عن حصته في التذاكر، التي تبلغ 15 ألف تذكرة نافيًا بشكل قاطع كل المهاترات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن عدم إرسال النادي خطابات رسمية.

ويحتاج الزمالك للتعادل في تلك المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري المصري رسميًا في ظل تنافس محموم مع بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث.