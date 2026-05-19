بنسبة 43%.. الأخضر ينتصر أمام منتخبات مجموعة «خليجي 27»

يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أفضلية المواجهات المباشرة في كأس الخليج أمام منافس واحد فقط من أصل ثلاثة وقع برفقتهم ضمن أولى مجموعات النسخة الـ 27، التي تستضيفها جدة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأسفرت قرعة البطولة التي سُحبت في جدة، الثلاثاء، عن وقوع منتخبات الكويت والعراق وعُمان برفقة الأخضر ضمن المجموعة الأولى.

وسبق للمنتخب السعودي مواجهة منافسيه الثلاثة مرات عديدة على صعيد المحفل الكروي الخليجي الذي ظهر إلى النور عام 1970، ونُظِّمت منه 26 نسخة.

ويملك منتخب «الصقور» اليد العليا أمام عُمان، بينما يتفوَّق عليه الكويتيون والعراقيون في مواجهات كأس الخليج.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تواجه الأخضر مع الكويت 22 مرة في كأس الخليج، فاز بخمس منها، بينما خسر عشرًا، وانتهت سبعة لقاءات بالتعادل.

وجمعته 17 مواجهة بعُمان في البطولة، وغادر 13 منها منتصرًا، بينما خسر ثلاثًا، كما نال هزيمة رابعة بركلات الترجيح بعد انتهاء اللعب المفتوح بالتعادل.

وأمام العراق، خاض المنتخب السعودي 10 مواجهات في البطولة الخليجية، فاز بثلاثٍ منها، وخسر ستًا، وتعادل مع منافسه في واحدة.

وفي المجمل، فاز بنحو 43 في المئة من مواجهاته مع الثلاثي لحساب كأس الخليج، بواقع 21 لقاءً من أصل 49، بينما خسر 19 مباراة تُستثنى منها الهزيمة الوحيدة بركلات الترجيح، وتعادل في 9.