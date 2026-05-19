168 فارسا في نهائي قفز الحواجز في الرياض

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية والبولو نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لقفز الحواجز في منتجع الفروسية العالمي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة 168 فارسًا وفارسة، عقب ختام جولات الموسم التي احتضنتها الرياض وجدة.

ويشهد النهائي مشاركة أفضل 20 فارسًا في فئة «Big»، و30 فارسًا في «Medium»، و50 فارسًا وفارسة في «Small»، إضافة إلى أفضل 50 فارسًا في فئة الهواة، و20 فارسة، و20 فارسًا لفئة أقل من 14 عامًا، و30 فارسًا لفئة أقل من 16 عامًا، و20 فارسًا لفئة أقل من 18 عامًا، و20 فارسًا لفئة أقل من 21 عامًا، إلى جانب تأهل أفضل 8 فرق خلال الموسم.

وأجرت اللجنة المنظمة، الثلاثاء، الفحص البيطري لـ208 جياد مشاركة، للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق المنافسات، فيما يشهد ختام البطولة تتويج أبطال موسم ألعاب الاتحاد السعودي للفروسية والبولو في رياضات قفز الحواجز، والقدرة والتحمل، والتقاط الأوتاد، والرماية من على ظهر الخيل.

وأكد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله أن دوري قفز الحواجز حقق أرقامًا مرتفعة في عدد المشاركين، مشيرًا إلى أن المنافسات شهدت تنافسًا كبيرًا بين مختلف الفئات، وقال: «الدوري أسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى التنافس الفني بين الفرسان، ما انعكس إيجابًا على تطور مستوياتهم ومنحهم فرصة أكبر لاكتساب الخبرة طوال المواسم».