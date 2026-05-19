رودجرز: نواجه الاتحاد بعقلية ديسمبر

أكد الإيرلندي رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الاتحاد، أن فريقه سيتعامل مع المباراة الأخيرة في الموسم بالجدية والعقلية ذاتها التي بدأ بها العمل منذ ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية إنهاء الموسم بصورة إيجابية أمام منافس قوي.

وأوضح رودجرز أن لاعبي القادسية أظهروا احترافية عالية والتزامًا كبيرًا حتى نهاية الموسم، على الرغم من عدم ارتباط المرحلة الحالية بأي أهداف تتعلق بالترتيب، معبرًا عن سعادته بالتجربة التي يعيشها داخل النادي، وما وجده من جودة فنية في اللاعبين، إلى جانب قوة الدوري والبنية التحتية والاحترافية العالية في العمل.

وأشار مدرب القادسية إلى أن خسارة نهائي كأس الملك لم تكن مرضية بالنسبة لهم، لكنها تمثل محطة مهمة للتعلم، مؤكدًا أن فريقه قدم مستويات جيدة أمام الاتحاد خلال الموسم الجاري، ويتطلع لإنهائه بانتصار، مع إمكانية إجراء بعض الإضافات خلال الموسم المقبل للوصول إلى مستوى أعلى.

ووجّه رودجرز شكره لجماهير القادسية على دعمهم المتواصل طوال الموسم، كما أشاد بالحضور الإعلامي والتفاعل الإيجابي من الإعلاميين، مؤكدًا أن الترحيب الذي وجده منذ وصوله إلى النادي أسهم في خلق أجواء احترافية ومريحة، مقدمًا شكره وتقديره لكافة الإعلاميين على تعاونهم ودعمهم.