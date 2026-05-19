جوميز: النصر الأقرب للدوري.. وإمكاناتنا عالية

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن النصر الأقرب لتحقيق لقب دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن كرة القدم قد تحمل نتائج عكس التوقعات.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الخلود، الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي: «أعتقد أن النصر الأقرب للبطولة، لكن كرة القدم يحدث فيها كل أمر خلاف التوقعات».

وعن مواجهة الخلود أجاب «سنواجه فريقًا متميزًا جدًا، ولديه أسلحة عالية الجودة، وسنقاتل من أجل ختام الموسم بتحقيق نقاط المباراة، سيكون هناك تدوير في بعض الأسماء خلال المواجهة، ونحاول تطوير الفريق من خلال المباراة المقبلة خاصة مع التغييرات الكثيرة».

وأضاف: «الفتح لديه إمكانات عالية يمكن استغلالها بصورة رائعة خلال الموسم المقبل، لست راضيًا بنسبة 100 في المئة عن الفريق، وكان لدينا طموح في تحسين مركزنا في الدوري».

وتطرق البرتغالي إلى فريق تحت 21 عامًا بالنادي، قائلًا: «أشكر الجهاز الفني والإداري لفريق الفتح 21 بعد الوصول إلى النهائي أمام الحزم، وكان هناك تعاون بيننا طوال الموسم، وما يتردد عن عدم تعاوني مع فريق 21 وعدم دعمه بلاعبين من الفريق الأول معلومات مغلوطة يحاول البعض نشرها عبر بعض المواقع الإلكترونية».

وختم جوميز حديثه عن المغربي مراد باتنا، موضحًا: «يعد مراد باتنا من أفضل الأسلحة الهجومية، وله تأثير مباشر في العمليات الهجومية للفريق.