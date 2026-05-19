توروب يتعافى.. ويقود الأهلي في جولة اللقب

أعلن النادي الأهلي المصري تعافي الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وانضمامه للمعسكر الإعدادي ببرج العرب قبل مواجهة المصري البورسعيدي لحساب الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للمركز الإعلامي، الثلاثاء، إن حالة توروب تحسنت وغادر المستشفى بعد 24 ساعة من تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأضاف أن توروب انضم إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقود تدريب الثلاثاء استعدادًا للمباراة.

وفي التوقيت نفسه يلتقي الزمالك بسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز ضد سموحة. ويعتلي الفريق صدارة الترتيب بـ 53 نقطة، ويكفيه التعادل لحسم القب، وتعويض جماهيره عن خسارة كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في القاهرة السبت.

وفي المركز الثاني يأتي بيراميدز بـ 51 نقطة، يليه الأهلي 50 نقطة في المركز الثالث. ويحتاج الأول للفوز لتأكيد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وربما التتويج بلقب الدوري حال تعثر الزمالك بالخسارة.

أما الأهلي فلا بديل أمامه سوى الفوز، وانتظار تعثر بيراميدز والزمالك، ليتخطى الثنائي للفوز بلقب الدوري أو الخروج ببطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وخسر الأهلي ثلاثة ألقاب تحت قيادة مدربه توروب، حيث ودع مبكرًا كأسي مصر والرابطة، وخرج من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.