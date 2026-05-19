في السعودية.. 4 منتخبات توجت بكأس الخليج

تُوِّجت 4 منتخبات بكأس الخليج على أرض السعودية، التي تعاود استضافة البطولة للمرة الخامسة، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

وتُنظِّم السعودية البطولة في جدة، خلافًا لأربع نسخ استضافتها سابقًا في الرياض العاصمة.

وسبق للسعودية احتضان النسخة الثانية والتاسعة والـ 15 والـ 22 في الرياض، وتستعد لاستقبال النسخة الـ 27 على أرض «العروس».

وجرت أول 3 نسخ استضافتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة، فيما لُعبت الأخيرة بطريقة المجموعتين، وهو المطبَّق حاليًا.

وفازت الكويت بالنسخة الأولى، والعراق بالثانية، والسعودية بالثالثة بعد تصدر المجموعة الوحيدة، أما الرابعة فحققتها قطر عبر التغلب على «الصقور»، أصحاب الضيافة، في النهائي.

وفي جدة، سيلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برفقة العراق والكويت، إضافة إلى عُمان ضمن المجموعة الأولى، أما قطر فتقع في المجموعة الثانية مع الإمارات والبحرين واليمن.