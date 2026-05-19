ألكاراز يغيب عن «كوينز» و«ويمبلدون»

تبددت آمال النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثاني عالميًا، في استعادة لقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما أعلن حامل اللقب مرتين انسحابه الثلاثاء، في ظل استمرار تعافيه من إصابة على مستوى المعصم.

وقال ألكاراز، الذي خسر أمام سينر في نهائي البطولة العام الماضي: «مرحلة التعافي تسير بشكل جيد وأنا أشعر بتحسن كبير، لكن للأسف ما زلت غير جاهز للعب، لذلك سأضطر للانسحاب من بطولتي كوينز وويمبلدون. هاتان بطولتان مميزتان جدًا بالنسبة لي، وسأفتقدهما كثيرًا، وسنواصل العمل للعودة في أقرب وقت ممكن».

وتعرض ألكاراز للإصابة خلال مشاركته في الدور الأول من دورة برشلونة، ما اضطره لاحقًا للانسحاب من دورتي مدريد وروما، ثم من بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الـ «جراند سلام» التي يحمل لقبها في آخر نسختين.

وكان الإسباني، صاحب الـ 22 عامًا، قد دخل التاريخ في يناير الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يحقق الـ «جراند سلام» الكامل بعد تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة. كما يمتلك سجلًا، الموسم الجاري، يبلغ 22 انتصارًا مقابل ثلاث هزائم، إضافة إلى تتويجه بلقب دورة الدوحة.

وسيكون غياب ألكاراز عن ويمبلدون الثالث له فقط عن إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ ظهوره الأول في القرعة الرئيسة لبطولات الـ «جراند سلام» خلال بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2021.