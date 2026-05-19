الجمباز.. رفع القيود عن بيلاروس وروسيا

رفع الاتحاد الدولي للجمباز، الإثنين، القيود المفروضة على مشاركة الروس والبيلاروس في المنافسات الرياضية.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد التي اجتمعت السبت والأحد في شرم الشيخ، في بيان صحافي مقتضب، إن القيود رُفعت «بمفعول فوري».

وهذا يعني أن لاعبي الجمباز من البلدين باتوا قادرين على العودة إلى المنافسات تحت أعلامهم الوطنية ومع عزف أناشيدهم، بدلًا من الظهور بصفة محايدة. كما يمكنهم المنافسة ضمن منتخبات، وليس أفرادًا فقط.

ولم يقدّم الاتحاد الدولي للجمباز أي تبرير للقرار الذي يتعارض مع توصيات حديثة للجنة الأولمبية الدولية التي كانت قد نصحت في وقت سابق هذا الشهر الاتحادات الدولية بإعادة إدماج البيلاروسيين، لكن ليس الروس.

وبات الباب مفتوحًا الآن أمام لاعبي الجمباز الروس والبيلاروس للتأهل إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.