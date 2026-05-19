«الألعاب الخليجية».. السعودية ترفع الميداليات إلى 65

رفعت بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية، رصيدها من الميداليات إلى 65 ميداليةً بواقع 26 ذهبيةً، و20 فضيةً، و19 برونزيةً.

وانتزع فريق السعودية للرماية ذهبيتي مسابقة المسدس الهوائي 10م للفرق والفردي، التي جرت الثلاثاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026».

وجاء فوز الرماية السعودية بذهبية الفرق، بواسطة سفر الدوسري ومحمد العمري وفهد المطيري، الذين نجحوا بتحقيق 1855.1 نقطة، محتلين بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية، وعلى ضوئها، تمكن سفر الدوسري من التأهل لنهائي الفردي وتحقيق الميدالية الذهبية بـ229.8 نقطة.

من جهة أخرى فاز المنتخب السعودي لكرة اليد، على نظيره الكويتي بنتيجة 25ـ23، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمسابقة في خليجية الدوحة.

ويخوض أخضر اليد مباراته الأخيرة عند الـ 06:30 من مساء الجمعة المقبل، أمام المنتخب القطري، والتي سيعلن على إثرها أصحاب المراكز الثلاث الأولى في مسابقة كرة اليد بالدورة، حيث يدخل الأخضر اللقاء بفوزين على الإمارات والكويت وخسارة من البحرين.