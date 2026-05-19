رودجرز: سيلتك لم يتواصل معي بشأن التكريم أو الميدالية

أكد الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أنه لم يتلقَّ أي تواصل من ناديه السابق سيلتك الإسكتلندي بشأن تكريمه بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسكتلندي الموسم الجاري، رغم وجوده ضمن الجهاز الفني في بداية الموسم.

وقال لـ «الرياضية» رودجرز حول ما إذا كان النادي الإسكتلندي تواصل معه بشأن التكريم أو منحه ميدالية التتويج: «لا، لم يتواصلوا معي».

وكان رودجرز عمل ضمن الجهاز الفني لسيلتك في بداية الموسم الجاري، قبل انتقاله إلى تدريب القادسية.

وحسم سيلتك الدوري، السبت، بعد فوزه على هارت أوف ميدلوثيان، الوصيف، بـ3-1 ليتوج بالدوري الـ56 خلال مسيرته.